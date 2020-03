Olümpiapiletiga Rammo: maast leitud lisa-aasta kulub väga marjaks ära 

"Pean tunnistama, et olen positiivne, sest mul on rohkem aega, et valmis saada," lausub Laser-klassi purjetaja Karl-Martin Rammo, kel on olümpiapilet taskus juba eelmisest sügisest.

"Nägin treeninguprotsessi käigus, et mul jääb mingites aspektides rohkem vajaka kui lootsin, et mul tänasel hetkel jääb. Maast leitud lisa-aasta kulub väga marjaks ära."

Ta on arvamusel, et spordipeo edasi lükkamise otsus on igati mõistlik. "Minul on veel päeva lõpuks suht hästi, mul on norm olemas, võin istuda lennuki peale ja minna sõitma," sõnab ta, kuid viitab faktile, et kõikide alade peale on praeguseks jaotatud ümmarguselt vaid pooled kohad.

"See devalveeriks olümpia väärtust, kui oleks hakatud kriisiolukorras uisapäisa üle jala neid kohti jaotama. Nüüd on aasta aega otsas ja inimesed saavad norme täita normaalsel viisil."

Kas tänane uudis tekitab ka mingil määral pingelangust? Just selle nurga alt, et viimastel nädalatel õhus olnud ebamäärasus on sporditasandil leidnud lahenduse ja olukord on nüüd konkreetne.

"Emotsionaalse vabanemise võib-olla hetkeks tekitab," ütleb Rammo. "Eelnevalt oli teadmatus. Järgnevad paar kuud olnuks viimase ettevalmistuse suhtes kriitilise tähtsusega, aga ma ei tea tänasel päeval, millal saan järgmine kord seaduslikult vee peale minna. Seega tõesti, emotsioone oli suhteliselt keeruline hallata.

Teisalt, ma ei ütle, et vabanemine on väga suur, sest see [otsus] peaks ju tähendama, et planeerin kõik ringi, aga ma olen endiselt teadmata ajaks ootel, millal saan hakata ehitama olümpia suunal konkreetset ettevalmistusplaani. See on täna täpselt samamoodi."