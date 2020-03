Allar Raja: olümpiaks valmistumise vedru oli juba vähe maha käinud 

Sõudja Allar Raja (36) tunnistab, et oli oma peas sellega juba umbes nädalakese arvestanud. "Ütleme, et see vedru oli vähe maha käinud, et nüüd jubedasti valmistuks olümpiaks. Tahes-tahtmata tegid trenni ära, aga saad aru, et see pole enam see. Mõtted mõlguvad juba mujal. Flirdid sellega, et [võistlus]suvi võib ära jääda," arutleb ta.

Sõudekoondise tulevik on tegelikult üks suur küsimärk, mille osas täna kindlasti selgust ei tule. Näiteks 40aastane Tõnu Endrekson ütles talvel välja, et valmistub karjääri viimaseks hooajaks. Kas OMi edasi lükkamine muudab seda otsust? Õhtulehel pole õnnestunud veel Endreksoni telefonitoru otsa saada.

Sarnaseid signaale andis talvel ka Raja. "Praegu on vara öelda, mis saab," vastab ta. "Natuke peab seedima. Kohe homme jälle trenni põrutada... Tõenäoliselt lähengi, aga mitte sellisel kujul.

Tuleb suhelda alaliiduga, EOK-ga, kas rahastus säilib? Kas meeskond säilib? Kodus tuleb teha koosolek [abikaasaga]. Viimane aasta oli päris mõnus sporti teha. Värske hingamine, hea sisekliima. Praeguse kaheksamehelise tiimiga tuli päris professionaalne tunne tagasi. Selle koha pealt võiks jätkata. Vanusenumber pole ka nii suur. Arvestades Tõnu talvist vormi, siis kindlasti pole füüsis tallegi takistus. Pigem on küsimus, mida naine temalt ootab ja milline on tema sisemine häälestatus," mõtiskleb Raja.