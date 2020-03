Epeevehkleja Kristina Kuusk: pool maailma võitleb viirusega ja pool maailma leinab – kuidas olümpia oleks toimuda saanud?! 

"Minu meelest on see igati õige otsus," ütles Kuusk. "Ei kujuta ausalt öeldes ette, kuidas need mängud sel suvel oleks välja nägema hakanud: pool maailma võitleb viirusega, teine pool maailma leinab ka ja sportlased siis natuke nagu imelikud hakkavad mingisugust spordipidu pidama.

Kuusk lisas, et ROKi tänane otsus teeb sportlaste elu selles mõttes ka lihtsamaks, et nüüd on asi konkreetsem, enne oli üksjagu peataolekut, et mida siis nüüd üldse teha tuleb.