EOK spordidirektorile tuli olümpiamängude edasilükkamise teade üllatusena: arvasin, et kummi venitatakse pikemalt 

"Otsus polnud üllatus. Üllatus oli, kuidas teade kohale jõudis. Abe tuli pressikonverentsil infoga välja ja ROKi poolt polnud ühtegi selget sõnumit," tunnistas Martti Raju, kes sai mängude edasilükkumisest teada Õhtulehe kaudu. "Tundub, et kuskil jooksid asjad sassi. Aga peamine, et otsus on tehtud."

"Fundamentaalne probleem pole mängude juulis, augustis või septembris toimumine. Mure on selles, et pooled Tokyo olümpiakohad on täitmata," leidis Raju. "53% sportlastest on pileti kindlustanud, aga tuhandete kaupa on kohti jagamata."

"Kui kvalifikatsioonivõistlusi ei saa läbi viia, siis tekib küsimus, kes saab olümpiale sõita. Alaliidud ei saa visata kulli ja kirja, kas võistlema pääseb eestlane või marokolane," jätkas ta. "Praeguses olukorras ei saa öelda kõigile alaliitudele, et 30. juuniks peavad kõik kvalifikatsioonivõistlused olema korraldatud. Olümpiale saamisest olulisem on sinna pääsemine, mis on mitmekülgsem ja raskem."

Raju tunnistab, et suurt rahalist lööki olümpia edasilükkamine ei kujuta. "Paberil on koha Tokyosse kindlustanud 15 sportlast. Meil oli plaan minna laagrisse aklimatiseeruma ja olümpiapiletid kindlustanud sportlasted polnud oma lõplikku graafikut paika pannud. Osad oleksid tulnud USAst, osad Eestist, aga kuupäevad veel lukus polnud," kinnitas Raju. "Piletid olid ostetud ainult maanteeratturitele."

"Hävingut pole kindlasti. Oleme teinud sissemaksed ja broneerinud hotellid, aga me ei teinud seda omal käel, vaid läbi Tokyo mängude korraldajate. Asjade edasi lükkamine on nende mure," sõnas Raju.