Heiki Nabi: mina olen siin Hiiumaal praegu natuke nagu vanajumala selja taga 

"Mina olen siin praegu natuke nagu vanajumala selja taga, seega mulle tundub, et asi pole nii hull. Aga ma olen ikkagi kaugel ega pole väga palju neid negatiivseid uudiseid lugenud. Kui see viirus on nii ohtlik inimestele nagu räägitakse, siis ju ta ikka on õige otsus. Olümpia on nii suur üritus, et sellega ei saa riskida. Poolpidune olümpia poleks kindlasti hea," ütleb Nabi.