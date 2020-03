Sildarude treeningpaik vajab hädasti raha 

See aga kindlasti ei ole meie eesmärk, kuna keskus on tuntud kogu Euroopas ning lisaks Eesti oma inimestele külastavad meid ka paljud välismaalased (ca 15 000 külastust aastas). Võiks isegi öelda, et Spot of Tallinn on Eesti ekstreem- ja elamusspordi sümbol kogu Euroopas. Lisaks on Spot of Tallinna näol tegemist ainsa treeningkeskusega kodumaal, kus saavad treenida meie tuleviku olümpialootused Kelly ja Henry Sildaru.