"Pole probleemi, me võime oodata."

"Väga tark otsus! Olen järgmisel aastal Jaapanis kohal, et kaitsta oma olümpiavõitu ja saada osa sellest suurepärasest sündmusest."

"Meie unistused pole purustatud, need on lihtsalt edasi lükatud. Sportlaste, kogukondade ja maailma turvalisus on kõige tähtsam."