Ka Portugali ja Itaalia MM-ralli lükati teadmata ajaks edasi 

Nii Portugalis kui ka Itaalias on välja kuulutatud riiklik eriolukord, mistõttu ei tule seal WRC masinate kihutamine kõne alla. Portugali ralli pidanuks toimuma 21.-24. maini ja Itaalia ralli Sardiinias 4.-7. juunini. Juba varem oli teada antud, et teadmata ajaks on edasi lükatud ka Argentina ralli, mis oli algselt kavas 23.-26. aprillini.