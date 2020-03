Tommi Mäkinen selgitab Mehhiko rallilt puudumist: olin Tallinnas karantiinis 

Mäkineni Mehhiko rallilt puudumine tekitas kuulujutte, et äkki soomlane on nakatunud koroonaviirusesse. Toyota boss lükkas need jutud ümber ja on enda sõnul nüüdseks terve.

55aastane neljakordne maailmameister tunnistab, et kuigi gripp on seljatatud, siis ta püsib nelja seina vahel. "Sellises olukorras ei puutu ma mingil juhul inimestega kokku," selgitas Mäkinen. "See on meie kõigi jaoks eriline olukord."

Toyota pealiku sõnul meeskonnas koroonasse nakatunuid ei leidu. "Kõik Mehhikos viibinud tiimi liikmed on kaks nädalat karantiinis. Loomulikult teeme kõik, et koroonaviirust vältida," tunnistas Mäkinen.

"Võimalusel teeme kaugtööd ja ainult neid asju, mis on hädavajalikud. Samas on töötundide arv rallide ärajäämisest tõttu vähenenud," kirjeldas ta Toyota töökorraldust. "Loomulikult loodame olukorra kiiret paranemist, kuid tervis on kõige tähtsam."