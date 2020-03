PIDU KATKU AJAL? UFC president: Nurmagomedov ja Ferguson kohtuvad tühjade tribüünide ees 

UFC president Dana White kinnitas, et vabavõitlus pausile ei lähe ja Nurmagomedov saab aprillis tiitlit kaitsta. "Ma tean, kus võitlus toimub," ütles White USA meediale. "Aga ma toimumispaika veel ei avalikusta. Kohtumine toimub ilma fännideta, sest see saab olema suletud üritus."

Habib Nurmagomedov ürituse toimumises, mida on juba neljal korral vigastuste ja haiguste tõttu edasi lükatud, kindel pole. "Kus me võitleme ja kas me üldse võitleme? Mis kaalus ja mis areenil? Me ei saa üldse aru, mis toimub," kirjutas Dagestani vägilane Instagramis.