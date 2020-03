Jäähoki KHL võttis mõistuse pähe ja tänavu enam jääle ei tulda Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 13:11 Jaga: M

Soome meeskond Jokerit teatas juba varem, et nemad hooaega ei jätka. Nüüd teatas ka KHL, et hokiaasta on läbi. Foto: TASS/Scanpix

Maailma tugevuselt teine hokiliiga KHL teatas, et koroonaviiruse pandeemia tõttu lõpetatakse hooaeg enneaegselt.