ROK: Tokyo olümpia võib toimuda järgmise aasta kevadel 

"Kokkulepe on, et organiseerime mängud hiljemalt järgmisel suvel," lausus ta. "See ei tähenda ainult suvekuid. Laual on kõik variandid, nende seas ka suvi 2021." Kergejõustiku ja ujumise MMi korraldajad on kinnitanud, et vajadusel võivad ka nemad kuupäevi nihutada.