Eesti parim võrkpalliur Itaaliast: tajun olukorra tõsidust veelgi rohkem, kuna väga raskes seisus on minu lähedane inimene, kes polnud kaugeltki väeti või haige 

„Tean, et Eestis on kindlasti väga palju tublisid inimesi, kes juba täna teevad endast parima, et viiruse levikut tõkestada. Kuid kuna mul paluti oma mõtteid jagada teiega video vahendusel, on kindlasti palju neid, kes olukorra tõsidust ei ole tahtnud või suutnud omaks võtta,“ sõnas Täht „Me kõik elame hetkel perioodis, kus elu sättis meile selle ühe ja sama prioriteedi, milleks on alistada see nähtamatu vastane, mis on meie senise elu täiesti pea peale keeranud.“