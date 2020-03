Tänaku abimehe uurimustöö paljastab: Eesti ilm võib koroona levikut soodustada   

„Näeme, et jääme just nn soodsasse temperatuuri vahemikku, sademeid järgneva kümne päeva jooksul on minimaalselt ja ainsaks häirivaks asjaoluks viiruse levikul on hetkel tugev tuul, mis aga juba homsest ehk siis neljapäevast hakkab järele andma,“ kirjutab Tõnisson, ent rõhutab, et uurimustöö ei pruugi olla sajaprotsendiline tõde. „Loomulikult ei ole tegu põhjaliku teadusuuringuga ning ilmastiku mõju viiruse levikule on kindlasti palju mitmetahulisem, aga siiski tunduvad mitmed seosed olema üsna selged ja loogilised. Juba vanarahvas ütles, et kevadilm on salakaval.“