Jalgpall Eesti jalgpallitreeneri seiklused Aafrikas: kihlveopetturist kapten, äraostetud kohtunikud ja põlvini muru Kaspar Koort , täna, 21:30

HUVITAV VÄLJAKUTSE: Jaanus Reitel on eluga Rwandas väga rahul. Eriti meeldib talle, et on soe: oma viimases töökohas Soomes ta kahe aasta jooksul suve suurt näha ei saanudki. Foto: Erakogu

Mõnes välismaises kõrgliigas platsile pääsevad Eesti jalgpallurid on üpris haruldased nähtused. Veelgi haruldasema liigi moodustavad Eesti treenerid, kel on võimalus mõne teise riigi meistrisarjameeskonda juhendada. Seda suurem oli kohalike vutiringkondade üllatus, kui jaanuari keskel tuli uudis, et seni vaid noortevõistkondi juhendanud Jaanus Reitel on nimetatud Rwanda (!) klubi Heroes FC peatreeneriks.