Eesti jalgpallikoondislane kaotas koroonaviiruse tõttu töö 

"See on drastiline otsus, aga praegu maailmas valitsevas olukorras ei saa me riske võtta," ütles Go Ahead Eaglesi tehniline direktor Paul Bosvelt klubi avaldatud teates. Seal seisis, et nagu igal aastal, tuli klubil vastavalt Hollandi seadustele lõppeva lepinguga mängijatele enne 1. aprilli teada anda, mis neist saab.