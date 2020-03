Karantiini sunnitud kriketitreener võrdles praegust olukorda nirvaanaga 

"Tõsi on see, et mulle isiklikult ja ka kõigi mängijate jaoks on see tegelikult nagu nirvaana: me oleme kodus oma perekondade juures, me magame oma voodis, me sööme kodus valmistatud toitu ja me saame ühel või teisel viisil ka kodus töötada," loetles Langer üles isolatsiooniaja helgemad küljed.

Ent kõige selle kõrval on viirus Austraalias kõvasti laastamistööd tegemas. Nakatunuid on 2550 ning viirusesse surnuid 12. Tõsise hoobi on saanud ka riigi majandus.

"Mul on kodus neli tütart, kellest kolm on viiruse tõttu töö kaotanud," tõdes Langer. "Samas aitab see silmi avada ja annab mõista, kui hoolikad me peame olema. Kui räägime kehvadeks päevadeks valmistumisest, siis praegu on kindlasti käsil midagi enamat kui lihtsalt kehvad päevad."