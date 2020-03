Juventuse eksjuht hurjutab palja ülakehaga poosetanud Ronaldot 

Ronaldo sõitis koroonapandeemia alguse päevil oma sünnisaarele Madeirale, kusjuures Gigli teada lubas Juventus tal seda teha vaid seetõttu, et Ronaldo oli palunud eriluba, et viibida oma haige ema juures.

"Ta ütles, et läheb Portugali oma ema pärast, kuid nüüd näitab ta end basseini juures tehtud piltidel," kurjutas Gigli. "Kui talle tehti erand, lagunesid asjad koost ja ka teised tahtsid lahkuda. See poleks tohtinud nii minna."

Itaalias on koroonaviirus nõudnud enam kui 7500 inimese elu. Nakatunute seas on ka Juventuse mängijad Paulo Dybala, Daniele Rugani ja Blaise Matuidi. Need pallurid, kes said, pagesid Ronaldo eeskujul Torinost.