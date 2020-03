Jalgpall Hiinlased meelitavad Unitedisse koroonapakku siirdunud ründajat rahapakkidega tagasi Toimetas Kaspar Koort , täna, 14:49 Jaga: M

Odion Ighalo Manchester Unitedi särgis. Foto: Kerstin Joensson

Nigeeria ründaja Odion Ighalo, kellel õnnestus Hiina koroonapaanika puhkedes Shanghai Shenhuast Manchester Unitedisse laenule siirduda, on uute valikute ees: ühelt poolt on tema vägev algus Inglismaal toonud vihjeid, et United sooviks tema püsiva lepingu sõlmida, ent teisalt on Shenhua rahakotiraudu lahti löömas, et mees ikka Hiinasse tagasi läheks.