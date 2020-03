EKSKLUSIIVINTERVJUU | Norra koondise treener: Kristjan Ilves on võimeline võitma Pekingi olümpialt medali 

Enne kui asume spordijuttude juurde, pean küsima koroonaviiruse kohta. Kuidas on Norras olukord?



„Suurem osa inimestest on peredega kodus. Viirus küll levib natuke, aga mulle tundub, et see on peaaegu kontrolli all. Meil on reeglid, et peame püsima oma koduaadressil ja hoidma teistest kahe meetri kaugusele.“