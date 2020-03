Jüri Vips sai kaks päeva vormeliga kihutada: see oli kehale päris karm 

Mugen Honda meeskonda esindav Vips läbis kahe päeva jooksul ligi 200 ringi. Tema tulemused sessioonide kaupa:

"Suurepärane on pärast nii pikka pausi tagasi olla," viitas Vips Red Bulli kodulehel oktoobris tehtud debüüdile. "Mul pole aimugi, mitu ringi kokku sõitsin, aga kael ütleb mulle, et neid pidi olema 200.

See oli kehale päris karm. Muidugi olen kõvasti trenni teinud, aga miski ei asenda päriselt masinaga sõitmist. Olen testidega väga rahul. Mitte, et ajatabelid näitaksid kõike, mida sooviksin, aga potentsiaali on palju enamaks."



Ta jätkas: "Olin alguses raskustes rehvide soojendamisega, seega ringiajad jätsid soovida. Aga neljandaks sessiooniks oli asi käpas ja siis panime uued rehvid varakult alla. Sõitsin seejärel kiireima aja ja olin heas hoos.

Siis läbisime võistlusdistantsi, samal ajal, kui teised panid alla uued rehvid. Rada läks paremaks ja autod liikusid jahedamas õhus kiiremini, seega kukkusime esikohalt allapoole, aga teame, et oleme päris heas vormis.



Naudin siinset aega väga, inimesed on suurepärased. Mul on uus insener, kanadalane, kes ilmselgelt aitab mind suhtlemisega. Lisaks harjun kultuuriga."







Vips lisas, et jääb nüüd mõneks ajaks Jaapanisse. Järgmised testid on 3. ja 4. aprillil Suzuka ringrajal. "Pärast seda pean ilmselt esimese võidusõiduni siia jääma," lisas eestlane.

"Läheksin hea meelega koju pere juurde, aga on võimalus, et ma ei pääseks siis tagasi. Ma ei taha võidusõidust eemale jääda."