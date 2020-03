Kelly Sildaru: praegu pole aeg avalikes kohtades hängimiseks, püsige kodus ja avastage uusi asju! 

Kanteri videopöördumine: "Koroonaviirus on meie kõigi elu pööranud pahupidi. Enamus meist sooviks võimalikult kiiresti naasta oma tavapärase elu juurde. Selleks, et see nii läheks, on meil kõigil võimalik anda oma isiklik panus, püsides kodus. Kodust tohib lahkuda ainult elutähtsateks toiminguteks – olgu see siis visiit poodi toiduvarude täiendamiseks, külastus apteeki ravimite ostuks või töölesõit. Kõik muud toimetused-tegemised palun lükata edasi eriolukorra lõpuni!