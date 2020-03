Epp Mäe tuleb Soomest koju: pidasin targemaks treenimise praegu sinnapaika jätta ja viibida lähedaste seltsis 

"Ajad on keerulised. On tore, et otsusega tuldi praegu välja, mitte ei viivitatud neli nädalat, mis nad esialgu ütlesid. See võtab ikkagi mingil määral sportlastelt stressi maha, ei pea olümpiaks toas valmistuma. Oli karta, et edasi lükatakse, sest kogu maailmas lähevad asjad veel kahjuks kehvemaks."