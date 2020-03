Laskesuusakuninganna väidab, et norralannad üritasid tema võitu väärata ebasportlike võtetega 

"Treenerid käskisid mul lõpuni võidelda ja ütlesid, et midagi pole veel kadunud, kuigi olin Kontiolahti sprindi järel veendunud, et olen kaotanud. Tiril Eckhoffiga 50 sekundit tasa teha tundus väga keeruline ülesanne," sõnas Wierer.

Viimasel ringil sain sellest aru. Jõudsime koos [norralannale Ingrid Landmark] Tandrevoldile järele. Abilised hoiatasid teda, et me tuleme. Mõistsin seda tänu oma vähesele norra keele oskusele. Seepeale proovis Tandrevold mu tee ära lõigata.

Norralased on väga kavalad, aga hammustasin nende manöövrid läbi. Kuigi nad üritasid lisaks mu suuskadele astuda, see suhtumine valmistas mulle suurt pettumust. Laskesuusatamine pole võistkonnaala, seega tehakse seal väga vähe vastastele kahju. See ei ajanud mind närvi, säilitasin oma rütmi, kuid polnud ikka veel kindel, et võidan MK-sarja."