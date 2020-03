Latvala noomib rahvusvahelist autospordiliitu: nad ilustavad fakte, hooaja lõppu pole võimalik sõite lisada 

"Isiklikult imestan, et räägitakse võistluste edasilükkamisest. Kuhu need rallid tõstetakse? Hooaja teise poole graafik on niigi tihe," imestab Latvala rallit.fi portaalile antud intervjuus. "Nad ei saa selliselt logistikat teha, sest kulusid tuleb hoida all."

"Sügiseks ei saa rohkem rallisid planeerida. Ausalt öeldes tundub see faktide ilustamisena. Hooaja lõppu pole võimalik sõite lisada," kinnitab 34aastane soomlane.

Ametlikult toimub järgmine MM-etapp juulis, kui sõidetakse Keenias. Suure tõenäosususega Aafrikas siiski ei sõideta ja masinad saavad võistlema kuu hiljem Soomes. Sügise kalender on juba nii tihe, et sinna ära jäänud rallide lisamine tundub võimatu ülesanne.

"Ei näe muud võimalust, et Türgi jäetakse ära ja selle asemel sõidetakse Portugalis. Samuti ei usu, et Sardiinias saaks terve aasta jooksul sõita," selgitab Latvala.

Jari-Matti Latvala on seni võistlenud ainult Rootsi rallil, kus tema võistlus lõppes tehniliste probleemide tõttu enneaegselt. Toyota meeskond lubas masina uuesti soomlase käsutusse anda Sardiinia rallil, kuid see jäi ära.

"Usun, et saan Sardiinia asemel osaleda mõnel muul etapil. Ise olen öelnud, et tahaksin sõita Walesis ja nüüd see tundub üha enam reaalne," kirjeldab Latvala oma hetkeseisu. "Sellisel juhul oleks Soome ja Walesi minu hooaja teise poole võistlused."