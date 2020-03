Jalgpall Muinasjutuline jalgpalliõhtu Meistrite liigas, kus plahvatas terve Euroopa koroonaviirusega nakatanud bioloogiline pomm Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 09:44 Jaga: M

Atalanta mängijad juubeldavad San Sirol. Hiljem selgus, et mängul olnud 40 000 inimest levitas suure tõenäosusega koroonaviiruse tervesse Itaaliasse. Foto: Reuters/Scanpix

Itaalia jalgpalliklubi Bergamo Atalanta alistas 19. veebruaril Meistrite liiga mängus 4 : 1 Valencia. Õlg-õla kõrval tunnistas võitu kolmandik Bergamo 120 000st elanikust, kes võtsid ühiselt ette 60 kilomeetrise reisi Milanosse. Kuu hiljem on Itaalia arstid kindlad, et toonane muinasjutuline jalgpalliõhtu oli bioloogiline pomm, mis tekitas Euroopas koroonaviiruse massilise puhangu. Ainuüksi Bergamos on haigusesse surnud enam kui 1000 inimest.