Viimased kolm aastat haiglaravil olnud Ajaxi mängija pääses koju 

22aastane mängumees oli pikalt ka koomas, kuid nüüd on ta saanud kodusele ravile. "Tal läheb hästi. Ta on ärkvel, sööb ja krooksub. Kuid voodist välja ta ei pääse," selgitas ta vend Abderrahim Hollandi meediale olukorda.

Barcelona täht Frenkie De Jong meenutab, et haiglavooris lebaval Nouril oli oluline roll tema Hispaaniasse siirdumisel. "Istusin tema kõrval, kui ta ema tuppa astus. Ta küsis Nourilt, et kuhu ma peaksin minema. Kas Barcelonasse? Kohe kui ema seda ütles, siis ta kulm tõusis. See oli väga eriline moment," kirjeldab poolkaitsja.

Nourit on meenutatud ka väljakul. AS Roma ääreründaja Justin Kluivert mängis tema auks särgiga, mille seljal oli number 34 ja Barcelona ründaja Ousmane Dembele on kandnud jalgpallisaapaid, millele on kirjutatud Nouri nimi.