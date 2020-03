Soome ralliässa spekulatsioon: Tänak sundis Ogier'd karjääri jätkama 

Tänavu koos Ogier`ga Toyota tiimis sõitev Esapekka Lappi tunnistab, et tema prantslase jätkamist ette ei näinud. "Olen üllatunud, et Seb tänavu sõidab. Ma arvasin, et ta võib lõpetada," ütles 29aastane ralliäss WRC portaalile.

"Näib, et tiitli kaotamine Tänakule andis talle motivatsiooni," jätab Lappi. "Ma ei tea, mida Ogier teeb peale ralliga lõpetamist. Olen kindel, et kuskil ta sõidab edasi."

Lappi on öelnud, et Ogier on tema karjääris olnud olulisel kohal. Mehed esindasid mõned aastad tagasi Citroeni tiimi ja enda sõnul õppis soomlane prantslaselt väga palju. Peale väikest pausi on kaks meest taas ühes meeskonnas.