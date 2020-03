Liverpoolile jäävad tühjad pihud? Inglismaa kõrgliigaklubid tahavad hooaja lõpetada ja jätta tiitli välja andmata 

Sarnaselt muu maailmaga on koroonaviirus pannud ka Inglismaa kõrgliiga kuni 30. aprillini pausile. Kui mõned nädalad tagasi valitses klubide vahel konsensus, et hooaega jätkatakse, siis üha enam on kuulda hääli, et aasta võiks kuulutada lõppenuks.

Hooaja lõpetamine, milleks peab heakskiidu andma 20st klubijuhist 14, tähendaks suure tõenäosusega seda, et tiitlit välja ei anta. Inglismaa madalamates liigades on aasta juba lõppenuks loetud ja osade kõrgliiga meeskondade esindajate sõnul juhtub see paratamatult ka nendega.

"On täiesti selge, mis saab. See on ülemaailmne pandeemia," sõnas üks klubijuht. "Me peame liigat alustama nullist ja oleks väga vähe kaotajaid. Liverpool oleks üks. Aga ausalt öeldes, suures plaanis see pole oluline. Me peame nullist alustama."

"Koroonaviiruse levik läheb riigis aina hullemaks ja küsimus pole ainult mängijate treeningutes ja mängudes. Kui me püsime järgmised kaks või kolm kuud kodus, siis me tuleme asjast üsna lihtsalt välja," lisas ta.

Klubijuhtide järgmine kohtumine toimub 3. aprillil. Siis otsustatakse uus aeg, millal meeskonnad võiksid tagasi murule tulla. Esialgne plaan, mille põhjal loodeti juba 30. aprill mängima pääseda, pole enam reaalne. "Me näeme välja nagu riukaliku ja naeruväärsed lapsed. Usun kirglikult, et see, mida teeme, on vale," jätkas klubijuht.