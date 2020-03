Justin Gatlin OMi edasilükkamisest: võin ka 39aastaselt olümpiavõitjaks tulla 

"Minu kogemustel põhinev pakkumine on, et jah. Paljud inimesed arvavad, et aeg räägib minu kahjuks, kuid selles pole tõetera sees. Andes kehale puhkust, keskendudes endale ning püsides võistlusnäljasena, tuleme 2021. aastal tagasi uue energiaga. Pole suurt vahet, kas olen 38- või 39aastane," vahendas Gatlini sõnu BBC.

"See annab mulle lootust, et ehk 40aastane Justin Gatlin jooksurajal ei tundu liiga hulluna," lisas ameeriklane.

Olümpiamängudelt on Gatlin võitnud kokku viis medalit. Lisaks Ateena kullale on tal auhinnakapis veel kaks hõbedat ja kaks pronksi. MMidelt on ameeriklane kogunud neli kuld- ja kuus hõbemedalit. Sprinteri isiklik rekord 100 meetri jooksus on 9,74, mis annab talle kõigi aegade edetabelis viienda koha. Ettepoole jäävad Usain Bolt (9,58), Yohan Blake (9,69), Tyson Gay (9,69) ja Asafa Powell (9,72). Poole pikemal distantsil on ta 19,57ga kõigi aegade kuues mees.