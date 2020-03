Rasmus Mägi: Kui see olukord normaliseerub, siis kodusveedetud aja jooksul tehtu peegeldub hiljem ka tulemustes 

"Ma arvan, et olümpia edasilükkamine oli kindlasti õige otsus. Seda oli võimalik aimata paar nädalat enne, kui see välja kuulutati. See, et seda kohe välja ei kuulutatud, tekitas ilmselt paljudes sportlastes paanikat: kust otsida treeningtingimusi ja mida teha. Nüüdseks on see asendunud pingevaba õhkkonnaga." sõnas Mägi.