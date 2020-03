BC Kalev/Cramo lõpetas kõigi mängijatega lepingud, klubi jätkamine pole selge 

BC Kalev/Cramo president Toomas Linamäe kinnitas intervjuus Aktuaalsele Kaamerale, et kõik lepingud on katkestatud. Kuna klubi eelarve juures on puudujääk suur, võib tippmeeskond senisel kujul kaduda.

"Katkestasime kõik lepingud. Muud varianti ei olnud. Täna on 30% puudu, mis on väga valus. Meil ei ole ainult mängijad, vaid ka hanked, transpordid, bussid, saalid ja muud kohustused, mis me peame tasuma. Kas me jätkame, kuidas me jätkame, mis liigad jätkuvad - seda ei tea keegi," sõnas Linamäe.