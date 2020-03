Saaremaa võrkpalliklubi mängija tervenes koroonaviirusest 

Nurgaründajana tegutsev kuubalane lubati haiglaravilt koju. Esialgu jääb Jimenez endiselt Eestisse, kuid kodumaale oodatakse teda 20. maiks. See võib osutuda aga keeruliseks, sest hetkel rahvusvaheline lennuliiklus sisuliselt seisab.

Rio olümpiamängudel osalenud Jimenez on esimene Kuuba sportlane, kel diagnoositud koroonaviirus. Usutakse, et ta sai viiruse külge märtsi alguses toimunud CEV Challenge Cupi mängudelt Itaalia klubi Milano Power Volleyga. Teadaolevalt nakatus mängude järel viirusse vähemalt viis Saaremaa võrkpalliklubi liiget, Jiménezi kõrval on oma positiivsest testist teada andnud kapten Daniel Maicel ja klubi tegevjuht Hannes Sepp.