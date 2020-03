Muudatused jalgpallikalendris ähvardavad Liverpooli tulevase hooaja pea peale keerata 

Egiptuse jalgpallikoondis tahab endiselt, et Mohamed Salah mängiks Tokyo olümpiamängudel. Ametlikku otsust selle kohta, millal OM toimuda võiks, tehtud ei ole, kuid ühe variandina on välja käidud, et need võiksid toimuda järgmisel kevadel.

Kinnitatud on aga see, et 2021. aastal toimuvad Aafrika rahvaste karikavõistlused tõsteti suvekuudelt jaanuarile ja veebruarile. Seda otsust on Jürgen Klopp ise nimetand katastroofiliseks.

See võib tähendada, et Liverpooli ähvardab mitmest põhimehest pikaks perioodiks ilmajäämine. Aafrika turniiril osalevad eeldatavasti lisaks Salah'le senegallasest ründepartner Sadio Mane, Kameruni keskkaitsja Joel Matip ning Guinea poolkaitsja Naby Keita.

Peaks aga Salah osalama mõlemal turniiril, võib Liverpool temast ilma jääda tervelt neljaks kuuks. Egiptuse koondis kavatseb kindlasti ründestaarile olümpiamängudeks koondisekutse saata.

"Eeldasin olümpia edasilükkamist. See ei muuda meie plaane. Salah on üks maailma parimaid mängijaid ning iga treener tahaks teda oma meeskonda kutsuda," vahendas Egiptuse U23 meeskonna peatreeneri Shawky Gharibi sõnu The Sun.