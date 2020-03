Sebastian Coe kinnitas: olümpiamängudele kvalifitseerunud sportlastelt kohti ära ei võeta 

Teadupärast lükkub Tokyo OM 2021. aastasse, hiljemalt toimuvad need järgmisel suvel. Coe andis WA kodulehel teada, et juba mängudele kvalifitseerunud sportlaste staatust see ei muuda.

"Eelmisel nädalal nõustusid kõigi spordialade esindajad ROKi [Rahvusvahelise Olümpiakomitee] ettepanekuga, et kõik sportlased, kes 2020. aasta Tokyo olümpiamängudele kvalifitseerunud on, jäävad kvalifitseerunuks ka järgmiseks aastaks. Kergejõustikus algas esimene kvalifitseerumisperiood 2019. aasta märtsis. Kui normitäitjad on selgunud, täituvad ülejäänud kohad maailma edetabeli põhjal. Tänase seisuga jäävad kõik sportlased, kes normi on juba täitnud, 2021. aasta OMile kvalifitseerunuks. See on umbes 50% kohtadest."