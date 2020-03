GALERII | ELU KEEB! Hulk rahvast lustib eriolukorra ajal motokeskuses 

Saku Motokeskus teatas eile sotsiaalmeedias, et rajad on hooldatud. Lisati, et üksteisega tuleb hoida nii suurt vahet kui võimalik: „Saku krossirada reedel 27.03 hooldatud. Kõigile kohustuslik kinni pidada eriolukorra reeglitest. Pargime üksteisest võimalikult kauguele ning hoiame üksteisega vahet nii rajal kui ka mujal.“