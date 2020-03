HELDE MEES! Maailma esireket annetas koroonaviiruse vastu võitlemiseks suure rahasumma 

"Võitlus pole kerge, juhtumite arv on suur, kuid olen veendunud, et suudame sellest tulla välja tugevamana kui kunagi varem. On tähtis, et oleksime selles võitluses koos, aitame üksteist, et sellest viirusest kiiremini ja kergemini jagu saada. Kasutaksin seda võimalust, et kutsuda kõiki meiega liituma, et aidata mitmeid peresid ja inimesi, kes vajavad ellujäämiseks ning tervenemiseks abi," lausus Djokovic.