Seksikas kodukontor: Itaalia kauneim spordireporter töötab kriisi ajal eriti nappides riietes

Diletta Leotta. Foto: Instagram/dilettaleotta

„Praegu on elu nagu jalgpalliväljakul. Edu nimel peame töötama ühise meeskonnana. Peame mõtlema oma turvalisusele,“ ütleb tuntud Itaalia spordireporter Diletta Leotta. Fännide rõõmuks on ta Instagramis üsna aktiivne ja jagab hoolega oma koduseid fotosid.