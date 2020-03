KRAHH NORRA SUUSATAMISES! Ligi 100 alaliidu töötajat koondatakse, talentidelt kaob rahastus 

Iltalehti kirjutab, et just Veidekke toega toimis piirkondlik suusasüsteem, kust kasvasid üles uued talendid. Alaliit suunas raha viite erinavsse regiooni, kus peamiselt noori sportlasi kasvatati. Kui sealt tippu kerkiti, siis tekkisid tavaliselt juba uued sponsorid, kes kampa lõid. Suurem osa ettevõtteid ei ole noortespordi sellises mahus toetamisest kahjuks huvitatud.

„Kui piirkondlik rahastus ära kaob, siis need kohalikud meeskonnad enam ei toimi. See oleks Norra murdmaasuusatamise jaoks katastroof,“ ütles Kesk-Norra suusapiirkonda koordineeriv Knut Erling Flataker.

Tegevsuusataja Havard Solas Taugböl lisas: „Tohutu löök Norra suusatamisele. Veidekke aitas just neis sportlasi, kes pürgisid koondisesse ja MK-sarja. Sellise platvormi kaotamine on väga kriitiline. Saame ainult loota, et suusatajatel tekib uus sarnane võimalus.“