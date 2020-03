Spordivaria HEA TUJU VIDEOD | Spordikommentaatorid hoiavad pandeemia ajal häält soojas tuvide, koerte, mesilaste ja muu igapäevase peal Toimetas Mart Treial , täna, 10:12 Jaga: M

Inglise ragbikommentaator Nick Heath lahutab pandeemia ajal rahva meelt igapäevategevusi kommenteerides. Foto: AP/Scanpix

Koroonaviiruse pandeemia on sundinud suurema osa spordimaailmast pausile, kuid see ei tähenda, et kommentaatorid istuvad jõude. Leidlikud mehed leiavad alati variandi, kuidas häält soojas hoida.