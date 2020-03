Ott Tänak naudib eriolukorras perega olemist ja korrastab metsa 

"Hetkel läheb veel hästi. Ise ka teen nalja, et ei tea, kaua see olukord kestab. Pole harjunud abikaasaga nii kaua koos olema," lausus Janika. "Aga ei, meil on kõik väga hästi. Pigem mul on lihtsam, Ott võtab lapsed õue ja saan rahus toas toimetada."

Ott: "Meil on hästi, et õues on palju ruumi. Kuna kevad on käes, siis on hoovis ja metsas omajagu toimetamist. Lastel juba jalad kannavad ja nad saavad ka abiks olla.

Meil on siin oma väike metsakene, üritame seda korrastada. Oleme nüüd esimest kevadet siin, tööd on omajagu. Kõigepealt tuleks võsast läbi närida ja metsast mets tekitada."

Tänakute peres käib eriolukorra ajal vahel harva poes ainult Janika, kes aitab sisseoste teha ka oma vanematel. "Ott pole kaks nädalat meie territooriumilt välja astunud. Ega me ei liigu küll kuskile," sõnas Janika.

Ott: "Ega mind ei ole kutsunud küll kuskile, kui aus olla. Pole ilus öelda, aga mingil määral täitsa naudin. Sellist hetke pole varem väga olnud, kus saan üle kahe nädala järjest perega koos olla, ilma et oleks pidanud midagi tegema. Tuleb näha positiivset poole, mina kindlasti leian seda rohkesti."

Rallimõtetest maailmameistri pea muidugi tühi ei ole. Ta tunnistab, et näeb seda vahel uneski. "Loodetavasti saabume normaalse elu juurde tagasi, tahame selleks hetkeks rohkemgi veel kui valmis olla. Tegeleme igapäevaselt sellega, et kindlasti valmis olla, kui see hetk saabub. Igapäevast tööd on omajagu. Need mõtted tulevad öösse kaasa," jutustas Hyundaiga kihutav saarlane.