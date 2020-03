Soome dopingutreener Seefeldi skandaalist: see oli vaid jäämäe tipp, veredoping elab hästi!  

Meenutagem, et veredoping tõusis pauguga päevakajaliseks eelmisel aastal Seefeldis toimunu põhja suusaalade MMil, kus Austria politsei arreteeris operatsiooni "Aadrilaskmine" käigus ka Eesti suusatajad Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärve.

Hiljem selgus, et meie vabariigist on ühel või teisel moel asjaga seotud ka Mati Alaver ja Algo Kärp ning FIS on esitanud süüdistuse ka Andrus Veerpalule, kes on seetõttu ajutise suusatamises tegutsemise keelu all.

Kyrö hinnangul oli see vaid jäämäe tipp. "Veredoping elab ja tal läheb väga hästi," sõnas ta intervjuus Soome telekanalile MTV.

"Testimine on vilunud verevahetajate puhul täiesti ebaefektiivne. Mul pole vastust, mida tuleks teha, aga reaalsust tuleb tunnistada."

Kyrö lisas, et tegemist pole kindlasti kitsalt murdmaasuusatamise probleemiga. "Seda meetodit kasutatakse kindlasti kõikidel populaarsematel kestvusaladel. See on ilmselge."

Antidoping on üle kümne aasta kogunud sportlaste verenäite bioloogilisse passi, kuid Kyrö arvates on see, vaid "kiirusepiirang", mitte ammendav lahendus.