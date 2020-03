Äärmuslikud ajad nõuavad äärmuslikke meetmeid: vormel 1 valmistub revolutsioonilisteks lahendusteks 

Ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia jõudis enne F1-sarjani, kui too jõudis hooaega alustada. Praegu seisuga on edasi lükatud kaheksa esimest etappi, esimesena on kavas 14. juuni Kanada GP, kuid sellegi toimumine on äärmiselt kahtlane.

Samal teemal Vormel 1 AMETLIK: vormel 1 Austraalia GP jääb ära! Sarja tegevjuht Chase Carey teatas sel nädalal, et usub, et on võimeline pandeemia kiuste välja nuputama 15–18 võidusõidust koosneva võistluskalendri (plaanis oli 22 etappi).

Ferrari boss Binotto ütles Sky Italiale, et meeskonnad on kalendri koostamise juures nii paindlikud kui vaja. See tähendab võimalust, et näeme sel aastal kahepäevaseid võistlusnädalavahetusi tavapäraste kolmepäevaste asemel (reedene vabatreening nihkuks laupäeva), et oleks logistiliselt võimalik võistelda kaks nädalavahetust järjest erinevates paikades.

Niisamuti võib see tähendada hooaja lõpetamist järgmise aasta jaanuaris, mis oleks pretsedent – kunagi varem pole vormel 1 hooaeg veninud järgmisesse kalendriaastasse. Aastal 1962 lõppes hooaeg 29. detsembril, tänavu pidanuks see lõppema 29. novembril.