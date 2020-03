Kaitsjad, ääreajajad ja tsenter Toomkooli võimlas mürgeldamas ehk 95 aastat Eesti esimestest korvpallimeistrivõistlustest 

„Kõige rohkem on kahju sellest, et EKL ei leidnud raha, et lähetada koondis 1935. aastal toimunud esimesetele Euroopa meistrivõistustele Genfis,” nentis Järva. „Seal krooniti võitjaks Läti, kellega me olime täiesti võrdselt tasemel ja me oleks kindlasti pälvinud auhinnalise koha.