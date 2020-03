Maradona numbrit kandnud Rootsi jalgpallur: Napoli oli tegelikult selle külmutanud, aga... 

See juhtus hooajal 2004–05, kui Napoli mängis rahaliste raskuste tõttu Itaalia tugevuselt kolmandas liigas. "Serie A-s ja Serie B-s (Itaalia kahes tugevaimas liigas – M. T.) mängib iga mees terve hooaja sama numbriga, aga Serie C-s mitte," pajatas rootslane kodumaa väljaandele Aftonbladet.

Klubi püüdis apelleerida, aga selle teemaga ei tegeletud. Seega mina ja teine kutt, kes pretendeeris vasakääre kohale, pidime vastama palju küsimusele "mis tunne on kanda numbrit 10?". Ütlesin midagi sellist, et minu ja Maradona ainus ühisosa on see, et oleme võrdsed. Tulnukatega pole võimalik end võrrelda.