ABSURDSED FOTOD | Minsk pisikuid ei usu: Valgevene kõrgliigas toimuvad mängud pilgeni täis staadionitel 

Staadionile sisenejatel mõõdeti küll kehatemperatuuri, kuid see tekitas omakorda pikad ja tihked järjekorrad.

Järjekorrad enne mängu Foto: AFP/Scanpix

Valgevenelaste uljus on arusaadav, sest sealse presidendi Aleksandr Lukašenko sõnul riigis viirust pole ja haiguse ennetamiseks on ta soovitanud inimestel juua viina ning võtta sauna. "Meil pole koroonat. Sport, eelkõige jääl tehtav sport, on parim viis viiruse ärahoidmiseks," kinnitas Lukašenko Gazzetta dello Sporti väitel.