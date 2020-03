SKANDAALNE VIDEO | Poksi maailmameister õpetab, kuidas kodus naist peksta 

Kohe peale video ringlema minekut tegi Saunders twitteris postituse, kus ta vabandas rumala teo pärast. "Ma pole iial koduvägivalda pooldanud ja kui näeksin mõnda meest naist puutumas, siis lööksin ta tükkideks. Mul on endal tütar ja kui mõni mees teda näpu otsaga puudutab, siis see oleks tema lõpp. Vabandan, kui mõnda naist solvasin. Olge õnnistatud," seisab poksija postituses.

Tegu pole mehe esimene suure skandaaliga. Viis aastat tagasi teatas Saunders, et naiste roll on koristada, valmistada toitu, pesta pesu ja anda seksi.

30aastane britt on seni võitnud kõik 29 matši, kus ta on osalenud. 2015.-2018. aastani hoidis ta enda käes WBO keskkaalu tiitlivööd, eelmise aasta kevadest on ta sama sarja superkeskkaalu meister.