Jalgpall Suurklubi must nädalavahetus: surid noormängija ja endine Hispaania jalgpallikoondislane Ohtuleht.ee , eile, 21:04

Pilt on illustreeriv. Foto: MATI HIIS

Hispaania jalgpalliklubi Madridi Atleticot on tabanud kaks kurba uudist. Eile teatas meeskond, et suri nende noortesüsteemi mängija. Täna teatati, et koroonaviirus võttis nende 72aastase kauaaegse kaitsja Jose Luis Caponi elu.