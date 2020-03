Jalgpall Uus plaan: Inglismaa kõrgliiga mängitakse suvel lõpuni, kuid jalgpallurid vahepeal koju ei pääse Toimetas Kaspar Koort , täna, 09:12 Jaga: M

Võimalik, et Premier League'i jalgpall naaseb paari kuu pärast. Foto: Andrew Yates

Suurbritannias ühe enam hoogu koguva koroonaviiruse tõttu on Inglismaa jalgpalli kõrgliiga hooaja lõpuni mängimine juba mõnda aega olnud suure kahtluse all. Kõige valjemini on kõlanud arvamus, et Liverpoolile võiks tiitli ära anda ja hooaja lõppenuks kuulutada, ent kuna see tähendaks miljoneid eurosid saamata jäävat teleraha, pole see liiga juhtidele kõige meelepärasem mõte. Nüüd ongi välja käidud uus plaan, kuidas hooaeg siiski lõpuni mängida.