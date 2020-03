VIDEOD | Kas sellest ungarlaste leiutatud vahvast mängust võib saada uus olümpiaala? 

Jalkapinksi kõige olulisem atribuut on spetsiaalne kumer laud, mis on 3 meetrit pikk ja 1,7 meetrit lai ning oma kõige kõrgemas punktis 0,76 meetri kõrgune. Nagu päris lauatennises, on laua keskel mängupoolte eraldamiseks võrk. Mäng võib toimuda nii välitingimustes (näiteks rannas) kui ka spordisaalis.

Reeglid on iseenesest lihtsad. Mängitakse tavalise jalgpalliga ning nagu lauatenniseski, tuleb see pärast enda lauapoolel põrkamist lüüa tagasi teisele lauapoolele (oma poolelt) - kui pall lauapõrkest maha kukub, teenib lööja punkti.

Servimiseks on kaks katset ning servimisõigus vahetub pärast iga nelja punkti. Enne palli tagasi löömist on pärast lauapõrget lubatud kuni kolm puudet (ilma et pall vahepeal maha põrkaks), kuid need puuted tuleb teha erinevate kehaosadega (või näiteks vasaku ja parema jalaga). Sarnaselt jalgpallile pole käte kasutamine lubatud.

Lauda ja vastast puudutada ei tohi ning kui pall tabab laua serva (n-ö servapall), siis punkti ei anta ning järgneb uus serv. Mängitakse kahe setivõiduni, ühe seti võitmiseks on vaja koguda 20 punkti. Jalkapinksis võtavad mõõtu nii üksikmängijad kui ka (sega)paarid.

Jalkapinksil on ka oma rahvusvaheline alaliit, mis on ellu kutsutud ala populariseerimiseks ning võistluste korraldamiseks. 2017. aastal toimuski Budapestis esimene jalkapinksi MM, aasta hiljem võtsid maailma parimad mõõtu Prantsusmaal Reimisis ning läinud aasta detsembris koguneti MMi pidama taas Budapesti.

Kohal oli 57 riigi 158 jalkapinksimängijat ning eesüksikmängu finaalis näitas võimu Rumeenia esindaja Barna Szécsi, kes alistas kohaliku mehe Árpád Siposi settidega 2:0.